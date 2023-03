Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein Stück ans Herz legen, welches sich mit dem Phänomen der Frühjahrsmüdigkeit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich trifft es in diesem Jahr besonders hart. Nach der Recherche, was am besten dagegen hilft, ist mir auch völlig klar, warum: Ich bin angesichts des trüben Wetters der vergangenen Wochen kaum draußen. Tagsüber sitze ich vorwiegend am Schreibtisch, mache zwar viel Sport (ein weiterer Tipp!), allerdings nur abends in geschlossenen Räumen. Ich mache also all das nicht, was Experten empfehlen, um unseren Körper wieder in Schwung zu bringen. Unsere Körper haben so keine Chance, sich an die neuen Jahreszeiten anzupassen. Gestern zumindest habe ich die Zeit zwischen zwei Regenschauern genutzt, um in der Mittagspause wenigstens einen kurzen Spaziergang zu machen. Weitere Tipps gegen die Frühjahrsmüdigkeit gibt es hier zum Nachlesen.