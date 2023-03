Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Den haben viele genutzt, um von zu Hause aus zu arbeiten wie immer. Und den haben einige genutzt, um ihr profundes Unverständnis davon in die Welt zu posaunen, was Koalitionsfreiheit ist oder was Streikrecht so alles umfasst. Etwa der Talkshow-Bewohner Frank Schäffler, der das blöde Bild bemühte, dass „die Bevölkerung in Geiselhaft genommen wird“. Nicht mal die FAZ mochte indes ins Krähen (Streik ist ok, aber mein Bus muss schon fahren) einstimmen.