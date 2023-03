Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

30 Stunden aushandeln, austarieren, debattieren. Nein, die Rede ist nicht von den gescheiterten Verhandlungen im öffentlichen Dienst, sondern von der Marathon-Sitzung des Koalitionsausschusses. Gut Ding will Weile haben? Nicht immer. Was dort auf 16 Seiten festgehalten ist, ist nicht nur ein Sammelsurium an Altbekanntem, sondern die konkreten Fragen über das Wie werden wieder einmal ausgeklammert. Ist das Heizungsverbot nun gekippt? Was heißt hier „Technologieoffenheit“? Und was hat es mit der Liste an Autobahnprojekten auf sich? Nichts Genaues weiß man nicht. War wohl alles ziemlich schnell zusammenkopiert, findet Kollege Jens Kleindienst in seinem lesenswerten Kommentar. Nun ist Klimapolitik mit der Brechstange auch kein guter Ratgeber. Er findet aber: Das Grün im Farbspiel der Koalition ist ganz schön vergilbt. Schade, dass man diese Vorhänge nicht waschen kann.