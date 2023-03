Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Was kann ich Ihnen an dieser Stelle noch mitgeben? Vielleicht einen Kulturtipp, der in diesem Fall nach Wiesbaden führt. Knapp 30 internationale Künstler stellen gemeinsam aus, das Thema lautet „Angst“. Klingt erst mal nicht so prickelnd? Gemach. „Selten war das Thema einer Kunstaustellung näher an der allgemeinen Befindlichkeit als das, was ab diesem Freitag in der Wiesbadener Walkmühle zu sehen ist“, findet meine Kollegin Birgitta Lamparth. Die Angst ist oft schon da, sei es aus einem konkreten Grund oder als diffuses Grundgefühl.