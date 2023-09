Experte: Früher Saisonstart, dann Flaute bei der Pilzsuche

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Pilzsaison in Hessen hat in diesem Jahr wegen starker Regenfälle im Spätsommer früher begonnen als in anderen Jahren. „Im August gab es mal sehr viele Niederschläge, danach hat das Pilzjahr sehr früh angefangen und es gab viele Speisepilze“, sagte Wolfgang Prüfert, Vorstandsmitglied der in Frankfurt ansässigen Deutschen Gesellschaft für Mykologie.