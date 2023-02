Experte: Mehr Beratungsbedarf zu Alltagsrassismus

Aus Sicht Beckers war dieser Zusammenschluss der Opfer-Angehörigen ein wesentlicher Schritt, den es in dieser Form bei anderen rassistischen Taten wie dem Brandanschlag in Mölln im Jahr 1992 oder dem Anschlag in Halle im Jahr 2019 nicht gegeben habe. Er habe den Stimmen und Perspektiven der Betroffenen eine breite Resonanz ermöglicht. Wenn der Jahrestag am Sonntag mit Gästen und medialer Aufmerksamkeit in Hanau begangen werde, dürften die anderen 364 Tage des Jahres nicht in Vergessenheit geraten, an denen Hinterbliebene und Betroffene je nach individueller Situation womöglich auf sich selbst zurückfallen, Begleitung benötigen - ob durch therapeutische Hilfen, bei Behördengängen, persönlichen Begegnungen oder Gesprächen. Deshalb seien aktuell und weiterhin lokale und niedrigschwellige psychosoziale Beratungsangebote in Hanau erforderlich, sagte Becker. Auch der Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags habe eine „Überforderung aller Systeme“ durch die Tat und ihre Folgen verdeutlicht.