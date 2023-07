Experten rechnen mit hoher Nachfrage nach Energieberatung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der Beratungsbedarf beim Thema Energiesparen ist im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen - und wird nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Hessen hoch bleiben. Rund 12.000 Energiesparberatungen boten die Experten der Verbraucherzentrale 2022 an - fast doppelt so viele wie 2019. Schwerpunkte seien Fördermöglichkeiten und die Umstellung der Heizung auf eine Wärmepumpe gewesen, teilte die Verbraucherzentrale am Dienstag in ihrer Jahresbilanz mit.