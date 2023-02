Experten weisen neues Wolfsterritorium aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Experten haben in Nordhessen ein neues Wolfsterritorium nachgewiesen. Es liegt rund um Waldkappel im Werra-Meißner-Kreis, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das neue Territorium ergibt sich aus dem genetischen Nachweis zweier Geschwistertiere. Aus deren Daten konnten die Fachleute auf die Eltern schließen, für die bereits mehrfach genetische Spuren registriert wurden, wie das HLNUG erläuterte.