Expertin erwartet weiteren Wolfsnachwuchs in Hessen 2023

Mitte Dezember waren in Hessen drei Rudel bekannt - außer in Rüdesheim im Rheingau auch am Truppenübungsplatz Wildflecken in der Rhön und im Stölzinger Gebirge in Nordhessen. Darüber hinaus ist laut Expertin im Territorium Butzbach (Wetteraukreis) ein Einzelwolf sesshaft, der aus dem Rudel Leuscheid im nördlichen Rheinland-Pfalz stammt. „Im Vergleich zu östlichen Bundesländern leben in Hessen noch wenige sesshafte Wölfe“, erklärte Ploenes. Bedroht würden die Tiere durch Krankheiten oder auch Verkehrsunfälle.