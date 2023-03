„Extrem bitter“: Kein Pokalschub für den 1. FC Nürnberg

Nürnberg (dpa/lby) - . Christopher Schindler stand tief enttäuscht in den Katakomben des Nürnberger Stadions und haderte mit sich und seinem unglücklichen Eigentor. „Für mich ist das extrem bitter, es tut weh“, stöhnte der Kapitän nach dem 0:1 (0:1) des FCN gegen den SV Darmstadt 98 am Freitagabend in der 2. Fußball-Bundesliga.