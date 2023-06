Extremes Übergewicht in Hessen ungleich verteilt

In Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet lag die Zahl der schweren Adipositas-Erkrankungen hingegen niedriger. In Wiesbaden erhielten 18,3 Menschen von 1000 eine entsprechende Diagnose, in Frankfurt waren es 18,6 und in Darmstadt 20,4. Mit 17,4 Adipositas-Diagnosen je 1000 Menschen trat die Erkrankung im Hochtaunuskreis hessenweit am seltensten auf. Einen Ausreißer bildet Offenbach: Unter 1000 Menschen, die in Offenbach am Main wohnen, waren 31,1 von schwerer Adipositas betroffen. Damit lag die Zahl erheblich über den Werten der umgebenden Landkreise.