Extremismus: Verteidigung fordert mehrjährige Jugendstrafe

In dem Prozess muss er sich wegen der versuchten Gründung einer terroristischen Vereinigung nach dem Vorbild der rechtsextremen Atomwaffen-Division (AWD) verantworten. Er habe im Sommer 2021 den Entschluss gefasst, innerhalb von drei Jahren in Deutschland einen „Rassen“- und Bürgerkrieg im Sinne der AWD-Ideologie zu entfachen, so die Anklage. Das Urteil soll am 8. Mai verkündet werden. Der Mann sitzt seit seiner Festnahme im September 2021 in Untersuchungshaft.