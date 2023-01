EZB-Chefin Lagarde: Nazi-Unrecht geschah nicht im Geheimen

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat am Freitag an die enge Verknüpfung des EZB-Hauptgebäudes mit einem Ort nationalsozialistischer Verbrechen erinnert. Die Frankfurter Großmarkthalle, die heute Teil des EZB-Gebäudes ist, war damals die Sammelstelle für Frankfurter Juden vor der Deportation. „Vertreter des Nazi-Regimes erniedrigten und beraubten in den Kellerräumen der Großmarkthalle über 10.000 jüdische Frauen, Männer und Kinder, zwangen sie auf Züge in Richtung Ghetto, Konzentrations- und Vernichtungslager und schickten sie damit in den Tod. Nur einige wenige überlebten“, schrieb Lagarde am Freitag im Blog der EZB.