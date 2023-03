„Fachkompetenz pur“: Lieberknecht lobt Schuster

Darmstadt (dpa) - . Darmstadts Torsten Lieberknecht hat Trainerkollege Dirk Schuster vor dessen emotionaler Rückkehr zum Böllenfalltor ausdrücklich gelobt. „Dirk Schuster verkörpert Fachkompetenz pur. Das hat er hier eindrucksvoll bewiesen, indem er große Spuren hinterlassen hat. Er ist in der Lage, Teams aufzubauen und ihnen taktische Variabilität sowie eine gewisse Stärke beizubringen“, sagte Lieberknecht am Freitag. Schuster hatte die Lilien damals von der 3. Liga in die Bundesliga geführt und betreut inzwischen den 1. FC Kaiserslautern.