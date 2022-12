Fachkräftemangel: Konditor muss Stutzweck streichen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Kreppel wird der Frankfurter Konditor Jesco Mann auch in diesem Jahr wieder in der Silvesternacht Feiernden zwischen Altstadt und Mainufer verkaufen. Auf eine andere Silvesterspezialität, die zum Frankfurter Back-Brauchtum gehört, muss hingegen verzichtet werden. „Wir können in diesem Jahr keine Stutzweck anbieten“, bedauert Mann. Grund dafür sei der Fachkräftemangel. „Die Stutzweck ist beliebt, aber man muss sie von der Hand formen, das dauert.“ Angesichts des Mitarbeitermangels habe er die Entscheidung getroffen: Kreppel ja, Stutzweck nein.