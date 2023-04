Fähnchen auf Hundehäufchen: Aktion sorgt für Aufmerksamkeit

„Wir haben den Eindruck, dass etwas mehr Hundebeutel in den Mülleimern zu finden sind und sich doch der ein- oder andere Hundehalter mehr die Mühe macht, die Hinterlassenschaft seines Hundes zu beseitigen“, sagte Höfer über die ersten Tage der Aktion. „Wir als Gärtner haben kein Problem damit, die Hundehaufen mit Fähnchen zu markieren. Die Idee stammt ja aus unseren eigenen Reihen.“ Die Mitarbeitenden des Gartenamtes kämen so oder so mit den Hinterlassenschaften in Berührung und hofften durch die Aktion auf eine Verbesserung der Situation.