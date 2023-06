Fähre über den Main im Frankfurter Westen gerettet

Für 1,50 Euro bringt Fährmann Sven Junghans Fußgänger und Radfahrer über den Fluss. An guten Sommertagen fährt er 120 Mal hin und her, wie er erzählte. Vor der Pandemie hatte die „Walter Kolb“ rund 50 000 Passagiere pro Jahr, danach brach die Nachfrage ein: erst wegen der Corona-Beschränkungen, dann wegen der Konkurrenz durch das 9-Euro-Ticket, zuletzt wegen des kühlen Frühjahrs. Dazu kamen teure Reparaturen am Schiff und gestiegene Treibstoffkosten. Ende Mai müsse er den Fährbetrieb einstellen, drohte Junghans.