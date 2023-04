Faeser-Äußerungen zu Flüchtlingskosten stoßen auf Kritik

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In der Diskussion um die Übernahme von Kosten für die Flüchtlingsbetreuung stoßen Äußerungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in Hessen auf Kritik. „Sie ist ganz offenkundig der kommunalen Wirklichkeit entrückt“, erklärte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. „Frau Faeser hatte wohl schon länger keinen Kontakt mehr zu kommunalen Verantwortungsträgern.“ Die Aussagen der Bundesinnenministerin seien „befremdlich“, erklärte Beuth.