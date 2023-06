Faeser fordert strengere Vergaberegeln am Bau

Bad Vilbel (dpa/lhe) - . Die SPD-Spitzenkandidatin in Hessen, Nancy Faeser, hat strengere Vergaberichtlinien bei öffentlichen Bauaufträgen gefordert. „Wir müssen in Hessen viel stärker kontrollieren, ob vom Land beauftragte Unternehmen Tarife einhalten“, sagte die Bundesinnenministerin bei einem Termin mit der IG BAU und dem Verband baugewerblicher Unternehmer (VBU) am Donnerstag in Bad Vilbel. „Es kann nicht sein, dass beispielsweise Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter unter Tarif oder sogar unter Mindestlohn verdienen“, sagte Faeser, die für die SPD bei der Landtagswahl am 8. Oktober antritt, laut Mitteilung. Die SPD werde einen vergabespezifischen Mindestlohn einführen, Subunternehmerketten begrenzen und Verstöße hart sanktionieren.