Faeser: „Für mich ist Hessen Herzensangelegenheit“

Friedewald (dpa) - . Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ihre geplante Spitzenkandidatur für die SPD bei der hessischen Landtagswahl als Herzensangelegenheit bezeichnet. „Meine Heimat ist Hessen. Hier bin ich verwurzelt“, sagte Faeser am Freitag in Friedewald vor den für die Spitzenkandidatur entscheidenden Sitzungen der SPD-Gremien. Sie sei in Hessen aufgewachsen, ihre Familie lebe noch in dem Bundesland. „Für mich ist Hessen Herzensangelegenheit.“ Die Landtagswahl ist am 8. Oktober.