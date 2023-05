Faeser informiert sich über Lage von Geflüchteten

Kelsterbach (dpa/lhe) - . Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich bei einem Besuch in Kelsterbach über die Lage der Geflüchteten im Kreis Groß-Gerau informiert. Bürgermeister Manfred Ockel (SPD) sowie Vertreter von Schulen, Kitas, Integrationsarbeit und der Caritas hätten der Ministerin aus der Praxis in der Gemeinde mit etwa 17.000 Einwohnern berichtet, sagte Landrat Thomas Will am Samstag.