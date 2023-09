Faeser: Mit Feiertag und höherem Lohn Fachkräfte anlocken

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein neuer hessischer Feiertag und ein höheres Lohnniveau: Mit solchen Anreizen will die SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Nancy Faeser, bei einer Regierungsbeteiligung nach der Abstimmung am 8. Oktober mehr Fachkräfte nach Hessen locken. „Wir wollen einen zusätzlichen Feiertag einführen“, bekräftigte Faeser - derzeit noch Bundesinnenministerin - im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Nach dem Vorschlag der SPD soll der 1. Dezember zum neuen Feiertag werden. 1946 war an diesem Tag die hessische Verfassung in Kraft getreten.