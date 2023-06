Faeser schwört hessische SPD auf intensiven Wahlkampf ein

Mit Blick auf ihren Spagat als Bundesinnenministerin in Berlin und ihr Streben in die Wiesbadener Staatskanzlei bekräftige Faeser vor mehr als 400 Delegierten in ihrer dreiviertelstündigen emotionalen Rede: „Mein Herz ist in Hessen.“ Dort wohnt die 52-Jährige auch mit ihrer Familie in Schwalbach am Taunus. Bei dem Parteitag am Samstag wollte sie sich offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 8. Oktober wählen lassen. SPD-Bundeschef Lars Klingbeil rief hier: „Nancy ist das Beste, was Hessen passieren kann.“