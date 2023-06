Faeser und 1000 Gäste: Eintracht stimmt sich auf Finale ein

Berlin (dpa) - . Eintracht Frankfurt hat sich mit einem feierlichen Empfang und 1000 geladenen Gästen auf einen großen Fußball-Tag und das Pokalfinale in Berlin eingestimmt. Die Hessen begrüßten am Freitagabend in einem Motorenwerk in der Nähe des Weißensees zahlreiche Prominente und Ex-Profis, darunter auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD).