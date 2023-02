Faeser und Rhein: Dritter Jahrestag des Anschlags in Hanau

Auch Faeser ist laut Stadt zu der Gedenkstunde auf dem Marktplatz eingeladen, an der Opfer-Angehörige und Vertreter aus Politik, Religion, Wirtschaft und Gesellschaft teilnehmen wollen. Zusammen mit Rhein und Kaminsky werde Faeser im Stillen im Namen der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Hessen und der Stadt Hanau auf dem Hanauer Hauptfriedhof gedenken. Für jedes der Opfer werde dort ein Blumengesteck niedergelegt, ebenso auf Friedhöfen, auf denen die anderen Opfer beerdigt sind: in Dietzenbach, Offenbach sowie in der Türkei, in Rumänien und in Bulgarien. Zudem lädt die Initiative 19. Februar, in der sich Hinterbliebene und Betroffene zusammengeschlossen hatten, am Abend zum gemeinsamen Gedenken an den beiden Tatorten in der Hanauer Innenstadt sowie im Stadtteil Kesselstadt.