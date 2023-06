Faeser zu Lübcke-Mord: Extremisten im Blick behalten

Berlin (dpa) - . Die Erinnerung an das rechtsextremistische Attentat auf den Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor vier Jahren darf aus Sicht von Bundesinnenministerin Nancy Faeser nicht verblassen. „Dass ein aktiver Kommunalpolitiker wegen seiner Menschlichkeit gegenüber Geflüchteten, seiner Klarheit und seinem Mut von einem Neonazi erschossen wurde, bleibt bis heute ein unfassbares Verbrechen“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag. Sie denke oft an Walter Lübcke und seine Familie.