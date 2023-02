Faesers Nominierung: Beginn SPD Arbeit an Wahlkampfprogramm

Am Freitag hatten die Parteigremien der hessischen Sozialdemokraten einstimmig entschieden, mit ihrer Landesparteichefin Faeser an der Spitze in den Landtagswahlkampf zu ziehen. Beim geplanten Parteitag der hessischen SPD am 17. Juni in Hanau muss nun noch die Landesliste aufgestellt werden.