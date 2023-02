Fahnder decken Betrügereien mit Millionenschaden auf

Gießen (dpa/lhe) - . Die Schwarzarbeits-Fahnder des Hauptzollamts in Gießen haben im vergangenen Jahr Betrügereien mit einem Gesamtschaden von knapp 34 Millionen Euro aufgedeckt. Überprüft wurden über 2000 Firmen unter anderem im Bau-, Friseur-, Gaststätten- und Transportgewerbe in Nord-, Ost- und Mittelhessen, wie die Behörde am Freitag mitteilte.