Fahrbahnsperrung am Darmstädter Kreuz wegen Baumaßnahmen

Darmstadt (dpa/lhe) - . Wegen der umfassenden Baumaßnahmen am Darmstädter Kreuz wird die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt am Wochenende nach Ostern voll gesperrt. Die Sperrung gelte vom 14. April ab 21.00 Uhr bis zum 17. April um 5.00 Uhr, teilte die Autobahn GmbH am Donnerstag in Darmstadt mit. Hintergrund dieser Baumaßnahmen sind vier Brückenteile am Kreuzungsbereich der Autobahnen A5 und A67, die Defizite bei der Tragfähigkeit und teils auch bei der Statik aufweisen. Sie müssen erneuert werden. Bei dem jetzt betroffenen Abschnitt seien umfangreiche Asphaltarbeiten nötig, die nicht bei laufendem Verkehr erledigt werden könnten. Es gebe mehrere Umleitungen.