Fahrer kommt nach Todesfahrt in Berlin in Psychiatrie

Nach Überzeugung des Gerichts ist der in Armenien geborene Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit am 8. Juni 2022 in einem psychotischen Zustand mit einem Auto auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße mit Absicht in Menschengruppen gefahren. Das Gericht wertete dies als Mord und Mordversuch in 16 Fällen.