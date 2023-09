Fahrplanwechsel in Hessen: Zusätzliche Verbindungen geplant

So soll der morgendliche ICE Sprinter von Darmstadt und Frankfurt über Erfurt und Halle nach Berlin künftig auch am Samstag und Sonntag fahren. Neu angeboten wird der Bahn zufolge sonntags zudem ein ICE am frühen Morgen ab Frankfurt und Fulda über Leipzig und Lutherstadt Wittenberg nach Berlin. In der Gegenrichtung wird demnach am Wochenende ein morgendlicher Sprinter von Berlin über Halle und Erfurt nach Frankfurt hinzukommen. Der ICE um 9 Uhr von Berlin nach Frankfurt soll künftig auch von Montag bis Freitag verkehren.