Fahrradklima-Test 2022 für Hessen wird vorgestellt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) stellt am Montag (13.30 Uhr) in Wiesbaden die Ergebnisse des jüngsten Fahrradklima-Tests vor. Die Umfrage aus dem Herbst 2022 soll Aufschluss darüber geben, welche hessischen Kommunen besonders fahrradfreundlich sind - und wo Nachholbedarf besteht. Beim Fahrradklima-Test werden bundesweit Radfahrerinnen und Radfahrer seit 2012 alle zwei Jahre dazu befragt, ob Radfahren in ihrer Kommunen Stress bedeutet oder Spaß macht.