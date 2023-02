Fahrradmesse Eurobike wächst in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - . Nach ihrem Umzug vom Bodensee nach Frankfurt wächst die Fahrradmesse „Eurobike“ (21.-25. Juni 2023) weiter. Trotz einer Geländeerweiterung auf 150.000 Quadratmeter sei die Veranstaltung bereits vollständig ausgebucht, teilte der Veranstalter Fairnamic am Donnerstag mit. Damit werde die Rekordveranstaltung aus dem Vorjahr mit 1500 Ausstellern übertroffen. Neu ist insbesondere eine eigene Hallenebene für Zulieferer und Komponentenhersteller, die sich während der ersten drei Messetage ausschließlich an die Fachbesucher wenden. Das allgemeine Fahrradpublikum ist an dem Wochenende 24./25. Juni auf dem westlichen Messegelände zugelassen.