Fahrradsaison in den Startlöchern

Die Wartelisten für Termine werden schon länger. Bei „Schraube und Rad“ in Frankfurt häufen sich die Nachfragen nach Inspektionen. „Beim ersten Sonnenstrahl holen die Leute ihre Räder aus dem Keller oder der Garage“, sagt Verkaufsleiter Erhan Kotan. In der Werkstatt wird derzeit mit allen Händen repariert und geschraubt - auch, weil wie in anderen Werkstätten Personal fehlt.