Fall Ayleen: Staatsanwalt fordert lebenslange Haft

Das Mädchen und der Mann kannten sich aus stark sexualisierten Chats in sozialen Netzwerken und einem Online-Spiel. Der Angeklagte sei „zum Feind in ihrem Chat“ geworden, sagte Hauburger. Am 21. Juli soll der Deutsche die 14-Jährige nach Hessen verschleppt haben. In einem Waldstück bei Langgöns im Landkreis Gießen soll er versucht haben, sie zu vergewaltigen und sie schließlich erwürgt haben.