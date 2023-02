Fall eines in Südafrika getöteten Deutschen: Prozess

Mbombela (dpa) - . Vor dem Prozessstart im Fall eines getöteten Touristen aus Fulda hat das Gericht in Südafrika einen für Donnerstag angesetzten Kautionsentscheid verschoben. Grund dafür war die Überflutung des Gerichtssaals. In der nordöstlichen Mpumalanga-Provinz, in der sich das Amtsgericht von Kabokweni befindet, ist es in den vergangenen Tagen aufgrund heftiger Regenfälle zu weitflächigen Überschwemmungen gekommen. Ein neuer Gerichtstermin wurde am Donnerstag nicht bekanntgegeben.