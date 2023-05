Fall Lübcke: U-Ausschuss ohne gemeinsamen Abschlussbericht

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Eva Goldbach, bedauerte, dass es keinen gemeinsamen Abschlussbericht gibt. In der Wahrnehmung der Grünen bestehe bei mehreren Aussagen im Bewertungsteil des Berichts ein hohes Maß an Übereinstimmung mit anderen Fraktionen. Der verabschiedete Text benenne klare Versäumnisse in Bezug auf die Arbeit der Sicherheitsbehörden, etwa fehlende Weitergabe von Informationen.