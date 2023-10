Falscher Polizist erstaunt echte Polizei mit Ausrüstung

Frankfurt/Main (dpa) - . Ein erstaunlich professionell ausgerüsteter falscher Polizist ist der echten Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Frankfurt am Main ins Netz gegangen. Die Beamten entdeckten in der Nacht auf Dienstag zunächst ein transportables Blaulicht und eine blaue Mütze auf dem Beifahrersitz des Autos des 19-Jährigen. Beim genaueren Blick hätten die Polizisten ihren Augen kaum getraut: „Der 19-jährige war fast umfangreicher mit polizeitypischen Ausrüstungsgegenständen ausgestattet als sie selbst“, teilte das Polizeipräsidium am Dienstag mit.