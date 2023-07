Falschparker melden: Frontkameras in Bussen angebracht

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das Wiesbadener Verkehrsunternehmen ESWE Verkehr hat Frontkameras in seinen Linienbussen angebracht. „Die Kameras dienen dazu, Falschparkende auf Bus- und Umweltspuren oder in Haltestellenbereichen mittels Fotobeweis zu dokumentieren“, teilte der Nahverkehrsanbieter am Dienstag in Wiesbaden mit. Ziel sei es, den Busverkehr in der Landeshauptstadt zu beschleunigen.