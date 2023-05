Fans prügeln sich nach 2:2 zwischen Schalke und Frankfurt

Gelsenkirchen. Fans des FC Schalke 04 und von Eintracht Frankfurt haben sich am Samstag nach dem 2:2 der beiden Mannschaften in der Fußball-Bundesliga gewalttätige Auseinandersetzungen geliefert. Frankfurter Fans kletterten aus dem Gästeblock und prügelten sich auf der Tribüne der Gelsenkirchener Arena mit Anhängern der Gastgeber. Anschließend kletterten sie in ihren Block zurück.