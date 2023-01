Fans sollen Löwen zum Heimsieg gegen München brüllen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) – . Der „siebte Mann“ soll den Frankfurter Eishockey-Löwen an diesem Freitag (19.30 Uhr) zum zweiten Saisonheimsieg über DEL-Tabellenführer EHC Red Bull München verhelfen. „Beim ersten Mal ist die Halle fast explodiert“ erinnerte sich Franz-David Fritzmeier, der Sportdirektor der Hessen, bei einem Online-Pressegespräch am Donnerstag an das Duell vom 30. September. „Das war damals der Schlüssel zu unserem Sieg.“ Die Bayern, so der 42-Jährige weiter, „sind die dominierende Mannschaft in der Liga und die einzige, die wirklich übermäßig schwer zu schlagen ist“. In Frankfurt hatten die Münchner im Penaltyschießen ihre bislang einzige Auswärtspleite erlitten.