Fast 150 Meter: Althaus heizt deutsche Skisprung-Party an

Rückkehrer Geiger, dem die Trainingssprünge in seiner Heimat Oberstdorf sichtlich gutgetan haben, sowie Olympiasieger Wellinger nehmen derweil weiter Fahrt in Richtung WM in Planica auf. Darauf deutete auch Platz drei im Mixed am Freitag hin, als Geiger und Wellinger ordentliche Leistungen zeigten. Am Sonntag wartet auf Männer (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) und Frauen (11.45 Uhr) jeweils ein weiteres Einzel.