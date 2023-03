Fast 20 Grad am Wochenende in Hessen erwartet

Der Freitag wird dabei zudem niederschlagsfrei und nur leicht bewölkt. Der erste Regen bahnt sich dann bei Tiefstwerten von 8 bis 4 Grad in der Nacht zu Samstag an. Tagsüber soll es am Samstag bewölkt werden und zu einzelnen Schauern kommen. Am Nachmittag und Abend seien vereinzelt auch Gewitter möglich. Am Sonntag könne es laut DWD bei Temperaturen von 12 bis 15 Grad auch etwas kräftiger regnen.