Fast die Hälfte der Jugendlichen in Hessen arbeitet

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Knapp die Hälfte aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Hessen ist im vergangenen Jahr erwerbstätig gewesen. 314.000 Personen im Alter von 15 bis 24 Jahren gingen 2022 arbeiten, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Anteil von 48 Prozent. Die Erwerbslosenquote in dieser Altersgruppe lag bei sieben Prozent.