Fast eine halbe Million Versuchstiere pro Jahr in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In Hessen sind nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes 2021 fast eine halbe Million Tiere für Tierversuche genutzt oder getötet worden. Wie die Tierschützer berichteten, liegt Hessen damit im Mittelfeld der Bundesländer. Die meisten Versuchstiere gab es den Angaben zufolge in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, wo jeweils zwischen 800.000 und 900.000 Versuchstiere verbraucht wurden. In Hessen waren es laut Tierschutzbund 454.052.