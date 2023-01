Fast jedes vierte Kind in Hessen von Armut bedroht

Gütersloh (dpa/lhe) - . Etwa jedes vierte Kind in Hessen ist armutsgefährdet. Insgesamt waren 260.777 und damit 24,4 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren im Jahr 2021 von Armut bedroht, so die Ergebnisse einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung. Besonders betroffen waren den Angaben zufolge Kinder von Alleinerziehenden (45,4 Prozent) und Familien mit drei oder mehr Kindern (36 Prozent). Bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren waren rund 28 Prozent armutsgefährdet.