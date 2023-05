Fast vier Fünftel der Haushalte heizen mit Gas oder Heizöl

Rund 59 Prozent der 1,66 Millionen hessischen Haushalte, die 2022 Miete zahlten, gaben Gas als wesentlichen Energieträger an. Bei den 1,22 Millionen Haushalten mit Wohneigentum traf dies auf 49 Prozent zu. Umgekehrt heizte laut dem Statistischen Landesamt im vergangenen Jahr etwa jeder dritte Eigentümerhaushalt in Hessen mit Heizöl (32 Prozent), während dies in gemieteten vier Wänden lediglich auf jeden fünften Haushalt zutraf (21 Prozent).