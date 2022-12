Faustschläge gegen Häftling: Bewährung für JVA-Beamten

Der schon mehrfach wegen Gewalttaten aufgefallene Häftling war im März dieses Jahres nach einer Gerichtsverhandlung in die Haftanstalt zurückgebracht worden. Nach seinem Eintreffen in der JVA wurde er zunächst fixiert und auf dem Rücken gefesselt. In dieser Situation erhielt er laut Anklage von dem Angeklagten die Faustschläge ins Gesicht, die heftiges Nasenbluten verursachten, sowie den Kniestoß in den Bauch. In dem seit Mitte Oktober laufenden Prozess bestritt der Beamte die Vorwürfe energisch. Zwei Kollegen hatten allerdings in dienstlichen Erklärungen und im Zeugenstand die Übergriffe bestätigt. Gericht und Staatsanwaltschaft gingen deshalb von einer Täterschaft des Angeklagten aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.