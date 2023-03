„FAZ“: Glasner bekam Angebot zur vorzeitigen Verlängerung

Glasners Berater sollen den Vertragsentwurf in den vergangenen Tagen erhalten haben. Darin soll die positive Entwicklung des Teams auch in finanzieller Hinsicht honoriert werden. Das aktuelle Arbeitspapier des 48 Jahre alten Österreichers besitzt eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2024. In der jüngeren Vergangenheit hatte die Eintracht seine Trainer Niko Kovac und Adi Hütter an Liga-Konkurrenten verloren.