„FAZ“-Kongress: Utopien, Raumfahrtstrategie und Müll im All

Dass Hessen eine eigene Raumfahrtstrategie hat und etwa 50 Lehrstühle im Land sich mit Raumfahrtthemen befassen, war in der Diskussion das verbindende Element zum ESA-Astronauten Maurer. Maurer war im vergangenen Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS im Einsatz und sprach über die Beiträge der Forschung etwa bei der Beobachtung und Dokumentation von Klimawandelfolgen aus dem All. „Wir müssen aufpassen, dass das All nicht so zugemüllt wird wie die Weltmeere“ appellierte er angesichts von Tourismus ins All.